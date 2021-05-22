شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة آلية التلقيح ضد فيروس كورونا للراغبين في اداء الحج والعمرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع لقاح كورونا (كوفيد - ١٩) الدكتور علي الوليدي، اليوم، مع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، آلية تلقيح الراغبين في اداء الحج والعمرة بلقاح كورونا وفق الشروط المعتمدة من المملكة العربية السعودية.



وأبدى الوكيل الوليدي، استعداد وزارة الصحة بإعطاء اللقاحات للحجاج في المراكز الصحية المعتمدة في عموم المحافظات المحررة.

بدوره أكد الوكيل الرباش أن وزارة الأوقاف سترتب مع وكالات الحج المعتمدة بالوزارة آلية التسجيل وأخذ اللقاحات للراغبين بالحج في المناطق المحررة وغير المحررة..مشيراً الى انه سيتم الإعلان بذلك عبر تعاميم رسمية.