شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من أسرة الفنان المصري"سمير غانم" على وفاته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر من أسرة الفنان المصري، سمير غانم، أول تعليق على وفاته اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وكتب الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ابنة الراحل، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي".

وتوفى سمير غانم، اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ84 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل إلى إثرها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات قبل أسبوعين.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة كورونا، أمس الأربعاء، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري، سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وأكد حسني لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، مساء الأربعاء، والذي يذاع على قناة "سي بي سي" المصرية، أن الفنان سمير غانم ما زالت مسحته إيجابية من فيروس كورونا، ولكنه يعاني من بعض الخلل البسيط في وظائف الجسم كلها.

وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، قال إن "المعلومات اللي عندي سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة والفترة المقبلة، هتبين الحالة أخبارها إيه، أما دلال عبد العزيز، فهي تحتاج إلى متابعة".

ونقل الفنان المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وبدأ سمير غانم مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، بتأسيسه لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، إلى جانب رفيقي عمره، جورج سيدهم والضيف أحمد.

وبعد سمير غانم من ألمع نجوم الكوميديا في الوطن العربي، ويزخر مشواره الفني بالعديد من المسرحيات الأيقونية، منها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" و"فارس وبني خيبان"، وأفلام مثل "يارب ولد" و"أرباب سوابق" و"محطة الأنس".

وسمير غانم متزوج من الفنانة دلال عبد العزيز، التي أنجب منها ابنتين يعملان بالمجال الفني، هما دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم.