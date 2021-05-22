شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصورة .. قتل أكثر من 50 ثعبان في مكان واحد بتهامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعشرات الثعابين المقتولة والمرمية بالأرض.

و قال الناشطون أن الصورة من منطقة تهامة لقتل أكثر من 50 ثعبان من مكان مخصص للمحصول الزراعي .

و تظهر الثعابين بشكل كبير في المناطق الحارة حيث تتكاثر وتخرج في فصل الصيف .