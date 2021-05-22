شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصورة .. قتل أكثر من 50 ثعبان في مكان واحد بتهامة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعشرات الثعابين المقتولة والمرمية بالأرض.
و قال الناشطون أن الصورة من منطقة تهامة لقتل أكثر من 50 ثعبان من مكان مخصص للمحصول الزراعي .
و تظهر الثعابين بشكل كبير في المناطق الحارة حيث تتكاثر وتخرج في فصل الصيف .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة .. قتل أكثر من 50 ثعبان في مكان واحد بتهامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.