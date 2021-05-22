شكرا لبحثكم عن خبر الجوبي يعلن دخول موسم الجحر في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال أحمد الجوبي في منشور أن الأجواء ليوم السبت ٢٢ مايو ٢٠٢١ مشيراً بأنها اجواء دافئة جافة مصحوبة برياح ١١ كم في الساعة ( درجة الحرارة الكبرى : ٣٠ والصغرى ١٦ ) وأضاف أنه سيزداد الحر يوما بعد يوم تزامنا مع بدايات الجوزاء. وأوضح في منشور سابق بقوله الجوزاء هو بداية الجحر والمثل اليمني يقول : الجحر شهرين يا مرمك مالك. وتوقع مركز الأرصاد اليمنية ارتفع درجة الحرارة على عدة محافظات يمنية خلال 24 ساعة القادمة .

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