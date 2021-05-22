من هو مقرح الرقاب في تعز الذي اشعل مواقع التواصل ويعرفه جميع ملاك المركبات ؟ ( الاسم و الصورة )

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون يمنيون صورة في مواقع التواصل لرجل المرور والذي يطلق عليه مقرح الرقاب . وقالوا من منا في تعز لا يعرف هذا الشخص رجل المرور احمدسعيد ذو الابتسامه العريضه التي لاتفارق محياه اثناء تأدية واجبه بكل امانه واخلاص. واضافوا يحبه الكبير والصغير ما إن تقف سيارتك عند جولة المسبح حاليا الا واقترب من اي شخص في السياره ليس بقصد الابتزاز او التسول كلا ولكن يعرف ب ( مقرح الرقاب) يمسك براسك بكل سلاسه ولا تسمع الا طقطقات رقبتك. وذكروا ان الرجل يقدم أنموذجا رائعا لرجال الدوله وخاصة رجال المرور الذين يعملون لخدمة الماره والسائقين. ووجهوا دعوة بان يحترموا هؤلاء الناس وستجدونهم يؤدون واجبهم بكل امانه واخلاص.

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