شكرا لبحثكم عن خبر شاهد مليشيا الحوثي تضخ عملة بأوراق نقدية جديدة وبكميات كبيرة من هذه الفئات ( فيديو ) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - مؤكدة، أن النقود كانت مخزنة في أحد البنوك الأهلية في صنعاء وأجبرت إدارة البنك على إخراجها للسوق في وقت أصبحت فيه العملة المتداولة في صنعاء تالفة.
وأشارت إلى أن المبالغ المالية التي تم ضخها للسوق من فئات الـ100 والـ50 كبيرة جدا.
وأظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، جزء من هذه النقود التي لا زالت محافظة على تسلسلها الرقمي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مليشيا الحوثي تضخ عملة بأوراق نقدية جديدة وبكميات كبيرة من هذه الفئات ( فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.