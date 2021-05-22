شكرا لبحثكم عن خبر شاهد مليشيا الحوثي تضخ عملة بأوراق نقدية جديدة وبكميات كبيرة من هذه الفئات ( فيديو ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مؤكدة، أن النقود كانت مخزنة في أحد البنوك الأهلية في صنعاء وأجبرت إدارة البنك على إخراجها للسوق في وقت أصبحت فيه العملة المتداولة في صنعاء تالفة.

وأشارت إلى أن المبالغ المالية التي تم ضخها للسوق من فئات الـ100 والـ50 كبيرة جدا.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، جزء من هذه النقود التي لا زالت محافظة على تسلسلها الرقمي