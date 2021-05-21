عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي: الوحدة اليمنية تعرضت للنهش والتهشيم

الجمعة 21 مايو 2021

الخليج 365

اعتبر الرئيس عبدربه منصور هادي، الجمعة، أن الوحدة اليمنية تعرضت للنهش والتهشيم، وذلك خلال كلمة له ألقاها عشية حلول الذكرى الـ 31 للوحدة بين الشمال والجنوب.



وقال هادي، إن ما لحق بالوحدة اليمنية من ضرر بسبب العديد من الممارسات الخاطئة، لا يعني الوحدة الوطنية ولا المشروع الوطني، بل يعني أولئك الذين اختاروا طريق الإساءة لتطلعات الشعوب، ووقفت ممارساتهم حائلًا دون التقدم نحو المستقبل.

وأضاف: "اليوم تتكرر مأساة الأمس، ويكرر البعض الإساءة للقضية الوطنية، والوحدة الوطنية، فالانقلاب على الدولة اليمنية، والتمترس وراء العنف السلالي، والانحيازات المذهبية، والمشاريع الإيرانية كلها تضرب الوحدة الوطنية في الصميم".

وأشار إلى أن اليمن يحتفي بهذه المناسبة منذ سنين، في ظل ظروفٍ معقدة، وتحدياتٍ كبيرة على مختلف الصعد، وفي مقدمتها الانقلاب على الدولة، والحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، وتبعاتها المتراكمة.

وأكد أن الهجوم الذي تشنه ميليشيات الحوثيين على محافظة مأرب، منذ أكثر من عام، يعكس النفسية المريضة التي تتعالى على الشعب، وتحاول فرض خياراتها، وأهدافها، وأفكارها المزيفة بالقوة القاهرة، والدماء، والدمار.

وأشار الرئيس اليمني إلى أنه وجّه الحكومة في أول اجتماع لها، بالعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية، والخدمية، ووضع الأولوية القصوى لخدمة المواطن، بعيدًا عن أي أولويات أخرى.

وتأتي كلمة الرئيس اليمني، في وقت تشهد فيه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والمحافظات اليمنية المحررة، ترديًا للخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، تزامنًا مع مواصلة العملة المحلية انهيارها أمام العملات الأجنبية.