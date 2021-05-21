شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني: المفاوضات الأممية مع الحوثيين بشأن "صافر" محكوم عليها بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

اعتبر وزير الإعلام معمّر الإرياني، اليوم الجمعة، أن مفاوضات جديدة بين الأمم المتحدة وميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، بشأن خزان النفط ”صافر“، ”محكوم عليها بالفشل الذريع“.



وقال الإرياني، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط صافر محكوم عليها بالفشل الذريع، وهو ما تؤكده التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة التي أثبتت أن الميليشيا لا تفقه لغة الحوار، واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز السياسي“.

وأضاف الإرياني: ”فشلت كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر، جراء استمرار تعنت المراوغة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة، وتقييم وضعها الفني وصيانتها“.