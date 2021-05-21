صحيفة: محاولات أممية لإقناع الحوثيين بصيانة صافر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الأمم المتحدة تواصل جهود إقناع مليشيا الحوثي الإرهابية لصيانة خزان النفط صافر. وأشارت إلى اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل، مع قيادات المليشيا المدعومة من إيران في محاولة جديدة لكسر الجمود والتعنت لبدء صيانة الخزان العائم قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر. يذكر أن الأمم المتحدة أجلت زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع المليشيات الإرهابية عن تعهداتها بالسماح للفريق بزيارة الناقلة وإجراء عملية التقييم ومن ثم الصيانة المطلوبة.

