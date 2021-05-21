شكرا لبحثكم عن خبر تلقيح كورونا يحرم اليمنيين من دخول السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفضت المملكة العربية السعودية قبل قليل السماح بدخول مواطن اليها عبر منفذ الوديعة الحدودي . وارجع السبب الى عدم وجود شهادة لقاح فيروس كورونا مع المسافر. وواصل قائلا أحد أشخاص تم ارجاعه من المنفذ بسبب عدم وجود شهادة لقاح فيروس كورونا جرعتين.

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