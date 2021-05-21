شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من عادل إمام على وفاة سمير غانم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شارك الفنان عادل إمام جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورتين مجمعتين في إطار واحد، جمعتاه بالفنان الراحل سمير غانم، وعلق:

"مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي .. حتوحشني أويييي".

والتقى الفنانان في أكثر من عمل فني على مدار مشوارها الفني، بينها "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "ممنوع في ليلة الدخلة"، وكان آخر عمل يجمعهما مسلسل "عوالم خفية" والذي عُرض عام 2018.

الفنان الكبير سمير غانم من مواليد 1937، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي، ومن أبرز أعماله في المسرح "أخويا هايص وأنا لايص"، "جحا يحكم المدينة"، "المتزوجون"، "موسيقى في الحي الشعبي"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

بينما قدم للسينما عددا من الأعمال أبرزها "خلي بالك من زوزو"، "الرجل الذي عطس"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "البنات عايزة إيه".