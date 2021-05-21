مواطن يمني قتل شقيقته بطريقة بشعة و هذا هو مصيره النهائي ؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حجة (شمالي اليمن)، من إلقاء القبض على مواطن يمني أقدم على قتل أخته بطريقة بشعة. وأكدت شرطة مديرية مبين بمحافظة حجة، اليوم الخميس، إلقاء القبض على المدعو ماجد قائد قدري قائد الضبري – 40 عاما- بتهمة القتل العمد. وأوضحت في بيان أطلع عليه “المشهد اليمني”، أن المتهم قام بإطلاق النار من بندق آلي على المجني عليها أخته “زال الهم قائد قدري قائد الضبري” -35 عاما- أدى الى مقتلها على الفور نتيجة خلافات أسريه، وأحيل المتهم للإجراءات القانونية.

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