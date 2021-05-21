شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن إسقاط مقاتلة سعودية بصاروخ أرض جو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإيرانية، الخميس، إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية في الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الدفاعات الجوية التابعة لجماعته، تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف في الشريط الحدودي.

وأضاف في بيان مقتضب، أنه تم اسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو، أثناء قيامها بتنفيذ عملية استطلاعية في الجبهة ذاتها، مشيرا إلى أن جماعته ستنشر مواصفات الطائرة وتفاصيل العملية لاحقا.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بشأن مزاعم المليشيات الإيرانية.