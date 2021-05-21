الصحة تستأنف حملة التحصين ضد فيروس كورونا الاثنين المقبل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، أنها تستأنف الاثنين المقبل، فعاليات التحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



جاء ذلك في تصريح لوكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وقال الوليدي إن "ثمانية مراكز رئيسية للتحصين الروتيني للوقاية من كوفيد-19 ستباشر عملها في مديريات العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الاثنين المقبل، وسيتم تخصيص مراكز للتحصين في كل محافظة".



وأضاف" أن قرارات وزارية قد صدرت تقضي باستثناء كل من لم يأخذ جرعات اللقاح من المشاركة في اي من الدورات أو الندوات وورش العمل والحملات تنظمها وزارة الصحة او شركائها".



ولفت الدكتور الوليدي، إلى أن تأشيرات الحج العمرة للأراضي المقدسة هي الأخرى ستربط بالحصول على اللقاح.



ودعا الفئات المستهدفة في هذه المرحلة الى اخذ جرعة اللقاح الوقائية من فيروس كورونا، مؤكداً سلامة ومأمونية اللقاح.

