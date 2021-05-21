إب.. ماس كهربائي يودي بحياة طفلة في أحد الأعراس بـ"حُبيش"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت، اليوم الخميس، طفلة في السابعة من عمرها، إثر ماس كهربائي، في أحد الأعراس، في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الطفلة "جنى جلال الطيب، 7 أعوام، توفت، إثر ماس كهربائي، في أحد مخيمات الأعراس المتنقّلة، في منطقة نويهم، بمديرية حبيش، شمال غرب المحافظة.

وأرجعت المصادر، السبب في ذلك إلى "عشوائية التسليك الذي يصاحب عادة المخيمات المتنقلة، وعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية لما من شأنها المحافظة على حياة الناس".

جدير بالذكر أن العرس قد تحول إلى مأتم، بعد الحادث الأليم والمأساوي والذي أودى بحياة الطفلة جنى الطيب.