تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. المجلس الاعلى للطاقة يقر جملة من القرارات لمعالجة أوضاع كهرباء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر المجلس الاعلى للطاقة في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، اليوم، جملة من القرارات والإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك إيجاد حلول عاجلة لتراجع قدرات التوليد ومعاناة المواطنين مع دخول الصيف وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجمهورية.



واستعرض المجلس في اجتماعه عبر الاتصال المرئي، التحديات التي تعترض بدء التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء الرئيس في عدن، واعتمد عدد من الإجراءات لتجاوز المعوقات بما في ذلك توفير الوقود اللازم، وتكليف لجان متخصصة من الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الحلول بناءا على التحديات المطروحة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة.

وناقش المجلس الأعلى للطاقة بحضور محافظ عدن احمد حامد لملس، التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة حول الوضع الحالي للتوليد في محطات كهرباء عدن، واحتياجات الصيانة وأسباب تراجع التوليد، والمقترحات لتقليص العجز الكبير القائم في قدرات التوليد الاحتياجات القائمة.

واعتمد المجلس عدد من الإجراءات لتقليص العجز بما في ذلك اجراء الصيانة العاجلة لعدد من المحطات، وتسديد استحقاقات الطاقة المشتراة، والبحث في إمكانية إيجاد قدرات توليدية طارئة لتعزيز خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.

واطلع الاجتماع على تقرير حول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية والجدول الزمني للدفعات القادمة، واليات توزيعها بطريقة شفافة واشراك الجهات الرقابية في كل الإجراءات الخاصة بقطاع الكهرباء.. مثمناً الجهود الكبيرة و المتابعة المستمرة لفخامة رئيس الجمهورية لتجاوز التحديات القائمة في قطاع الكهرباء وتوجيهاته بهذا الخصوص للحكومة و رؤية فخامته تجاه تعزيز قدرات محطات الدولة بحلول استراتيجية يلمس أثرها أبناء شعبنا اخرها محطة فخامة الرئيس بقدرة 264 ميجا وخطوط النقل العملاقة التي يتم انشائها ، وكذا دور فخامته في تواصله مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية تخصيص هذه المنحة العاجلة .

وأكد ان الأثر الايجابي لمنحة المشتقات النفطية ستكون نتائجها إيجابية وبشكل تدريجي خاصة مع زيادة الأحمال خلال الصيف.. منوها بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب وعزم الحكومة على تنفيذ اصلاحات جذرية ومستدامة في قطاع الكهرباء بالاستفادة من هذه المنحة وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية .

وتدارس المجلس الأعلى للطاقة العرض المقدم من وزارة الكهرباء للطاقة حول استئجار محطة كهرباء عائمة تعمل بوقود المازوت والعروض المقدمة من شركات عالمية لذلك، والجدوى الاقتصادية الكبيرة منها.. وأحال المجلس الموضوع الى لجنة وزارية لدراسة العروض المقدمة بشكل عاجل وتحديد افضل الخيارات المتاحة وفق مسار زمني سريع والرفع الى المجلس بالمقترحات للمناقشة والاقرار.

وشدد رئيس الوزراء، على ان الظرف الحالي لم يعد يقتضي الاكتفاء بتشخيص الأخطاء فقط وانما وضع الحلول السريعة وانهاء معاناة المواطنين في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة والبحث عن بدائل سريعة مساعدة في هذا الجانب.. مؤكدا أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء بوضع خطة واضحة لأعمال الصيانة مع إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية، وبمعالجة سريعة لخروج بعض المحطات والتوربينات عن الخدمة ومعرفة أسباب ذلك وعدم تكرارها.

واكد المجلس الأعلى للطاقة على عقد اجتماعات مستمرة ومكثفة للوقوف امام أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل سريع.. منوها بحرص فخامة رئيس الجمهورية ومتابعته لايجاد حلول عاجلة وسريعة في موضوع الخدمات وايفاء الحكومة بالتزاماتها وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.