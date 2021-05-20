الصالح يصاب بفيروس كورونا في السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مقربة من الإعلامي أحمد الصالح عن إصابته بفيروس كورونا . و قالت المصادر أن أحمد الصالح الإعلامي البارز الموالي للمجلس الانتقالي أصيب بفيروس كورونا . و أوضحت المصادر أن الصالح أصيب بالفيروس وهو متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية. و يعد الصالح من أبرز الإعلاميين الموالين للمجلس الإنتقالي

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