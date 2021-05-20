إجتماع أمني في المهرة يناقش ترتيبات تنفيذ حملة ضد تجار الممنوعات والمتعاطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع أمني عقد اليوم في محافظة المهرة، برئاسة مدير عام الشرطة، العميد، مفتي سهيل صمودة، آلية تنفيذ حملة ضد تجار ومتعاطيي الممنوعات بمختلف أنواعها للحد من انتشارها والحفاظ على مستوى النظام .



وتطرق الإجتماع الذي ضم مدراء أمن مديريات المحافظة وضباط البحث، إلى الإشكاليات التي ترافق العمل الأمني في المديريات والتدابير اللأزمة لتجاوز المعوقات .

وفي الإجتماع، اشار العميد صمودة إلى أهمية تطبيق القوانين النافذة ضد من يتاجر أو يتعاطي المواد المخدرة في ظل انتشارها وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية في المحافظة لإرساء دعائم الأمن والحفاظ على الأرواح والحد من الجرائم ومنسوبها الذي ارتفع خلال الأعوام المنقضية .. مستعرضاً جملة من الإجراءات التي تساعد رجال الأمن في العمل على تنفيذ المهام المناطة بالعمل الشرطوي، والضرب بيد من حديد وعدم التهاون في تطبيق القانون العام وتمثيل النظام بالشكل الصحيح الذي يتواكب مع وجود الدولة.

حضر الإجتماع، نائب مدير الأمن، مدير البحث الجنائي العقيد ركن أحمد علي رعفيت .