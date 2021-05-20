مناقشة دور جامعة إقليم سبأ في تطوير القطاع الصحي ورفده بالكوادر المؤهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع رئيس جامعة سبأ الدكتور محمد حمود القدسي، دور الجامعة في تطوير وتحديث القطاع الصحي في محافظة مأرب ورفده بالكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية.



وأكد الوزير بحيبح أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة للنهوض بواقع القطاع الصحي في محافظة مأرب والمحافظات المجاورة لها والمساهمة في تطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية العلاجية في كافة المستشفيات والمرافق الطبية في جميع محافظات إقليم سبأ خلال السنوات القليلة القادمة..مشيراً أن كلية الطب البشري في الجامعة ستسهم بمخرجاتها القادمة في تغطية جزء كبير من الاحتياج القائم في معظم المستشفيات والمرافق الطبية في محافظة مأرب والمحافظات المجاورة للأطباء والكوادر الطبية في كافة التخصصات والأقسام الطبية.

من جهته أوضح رئيس الجامعة، أن قرار إنشاء وتأسيس كلية الطب البشري في جامعة إقليم سبأ يهدف بدرجة رئيسية إلى المساهمة بتغيير واقع القطاع الصحي وتطويره وتلبية احتياج الكثير من المستشفيات للأطباء الأكفاء والمؤهلين في كافة التخصصات والمجالات..معربا عن أمله أن تساهم وزارة الصحة بدورها في دعم إنشاء وتجهيز مستشفی تعليمي خاص بكلية الطب واستكمال افتتاح باقي الكليات الطبية في مختلف التخصصات بما يحقق نقلة نوعية حقيقية للقطاع الصحي ويلبي كافة احتياجاته.