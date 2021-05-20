مصرع 13 عنصراً حوثياً بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة المشجح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي 13 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً شنته المليشيا صباح اليوم وأجبروها على التراجع والفرار بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح آخرين إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

وأضاف "أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتحصينات المليشيا على امتداد جبهة المشجح وكبّدتها خسائر في المعدات والأرواح".

واشار المصدر، الى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وتعزيزات المليشيا وألحق بها خسائر بشرية ومادية منها تدمير مدرعة و٣ أطقم قتالية ومصرع جميع من على متنها.