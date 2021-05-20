هادي يتلقى برقية تهنئة من رئيس نيكاراغوا بمناسبة العيد الوطني 22 مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من نظيره رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا سافيدرا، بمناسبة العيد الوطني الـ 31 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وقال رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا سافيدرا في البرقية" اسمحوا لنا أن نحييكم تحية أخوية، في هذه المناسبة الخاصة وبإسم شعب وحكومة المصالحة والوحدة الوطنية في جمهورية نيكاراغوا، وبالأصالة عن أنفسنا، نعرب لكم عن أحر تهانينا لكم ولشعبكم الشجاع، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 31 ليوم توحيد الجمهورية اليمنية الذي يصادف 22 مايو الجاري".

واضاف"نستذكر بفرح هذا التاريخ الذي لا يُنسى وبكل فخر واعتزاز نبعث لكم بأطيب تمنياتنا بسلام دائم وازدهار ورفاهية لبلدكم الصديق، وفي الوقت الذي نكرر فيه تهانينا، نغتنم هذه المناسبة لنعرب عن رغبتنا في مواصلة تعزيز روابط الصداقة والتضامن التي تجمع شعبينا وحكومتينا، وكذلك محبة جميع النيكاراغويين لشعب اليمن العزيز".