شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة العيد الوطني 22 مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من رئيس الاتحاد السويسري غاي بارملين، بمناسبة العيد الوطني الـ 31 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وتقدم رئيس الاتحاد السويسري في البرقية، بخالص التهاني الشخصية لفخامة رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، والتمنيات له بموفور الصحة والتقدم والرفاهية لشعب وبلاد اليمن .. مجددا التأكيد على موقف سويسرا القوي الداعم لإيجاد السلام في اليمن، ولمبادرات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

كما أكد على مواصلة سويسرا تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن .. معبرا عن أمله في أن يحتفل الشعب اليمني بعيده الوطني القادم وقد حل السلام والأمن في أرجاء اليمن.