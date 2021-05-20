شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من امبراطور اليابان بمناسبة العيد الوطني 22 مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من امبراطور اليابان نارو هيتو، بمناسبة العيد الوطني الـ 31 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وقال الامبراطور الياباني في البرقية" بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، يسعدني ان ابعث لفخامتكم باحر التهاني القلبية وتمنياتي الصادقة بموفور الصحة، ولشعبكم مزيدا من الرخاء والازدهار".