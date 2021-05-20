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الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من امبراطور اليابان بمناسبة العيد الوطني 22 مايو

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من امبراطور اليابان نارو هيتو، بمناسبة العيد الوطني الـ 31 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وقال الامبراطور الياباني في البرقية" بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، يسعدني ان ابعث لفخامتكم باحر التهاني القلبية وتمنياتي الصادقة بموفور الصحة، ولشعبكم مزيدا من الرخاء والازدهار".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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