وفاة شاب وطفلة غرقاً في سد مائي جنوب العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب وطفلة بحوادث غرق منفصلة في سد مائي بمحافظة صنعاء خلال قضاء إجازة عيد الفطر المبارك.



وقالت مصادر محلية لمراسل "يمن شباب نت" إن الطفلة "عائشة أكرم عبدالواحد الصبري 8 سنوات"، توفيت يوم الثلاثاء غرقاً في سد سيّان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.



وقبل أيام توفي الشاب العشريني "حيدر الجعدي" غرقاً بنفس السد أثناء محاولته ممارسة السباحة.



وفي هذا الصدد قال أحد المواطنين في العاصمة صنعاء لمرسل "يمن شباب نت": "إن غالبية المواطنين فضلوا عدم الذهاب إلى الحدائق والمنتزهات نتيجة المضايقات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية"



وأشار إلى أن غالبية المواطنين لجأوا إلى أماكن السدود والحواجز المائة على الرغم من خطورتها للترفيه عن أبنائهم وأسرهم خلال المناسبات الدينية.



يذكر أن مواسم الأعياد الدينية موسم الترفية لليمنيين، في ظل حياة القتامة والبؤس التي يعيشونها نتيجة للظروف الصعبة التي تسببت بها الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي قبل ست سنوات.



