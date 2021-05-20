شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة في تاريخ اليمن ... الكشف عن صور جديدة التقطت يوم إعلان الوحدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قام المصور اليمني عبدالرحمن بالكشف عن صور جديدة لاول مرة في تاريخ اليمن تم التقاطها يوم إعلان ة والذي تتوافق ذكراه يوم السبت القادم.
ونشر الغابري الصور على صفحته بالفيس بوك وتظهر الاحتفالات الشعبية في عدن بمناسبة هذه الذكرى، وفي الصور تظهر قيادات سياسية خلال يوم الـ22 من يوم 1990 .
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في تاريخ اليمن ... الكشف عن صور جديدة التقطت يوم إعلان الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.