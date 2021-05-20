شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة في تاريخ اليمن ... الكشف عن صور جديدة التقطت يوم إعلان الوحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام المصور اليمني عبدالرحمن بالكشف عن صور جديدة لاول مرة في تاريخ اليمن تم التقاطها يوم إعلان ة والذي تتوافق ذكراه يوم السبت القادم.

ونشر الغابري الصور على صفحته بالفيس بوك وتظهر الاحتفالات الشعبية في عدن بمناسبة هذه الذكرى، وفي الصور تظهر قيادات سياسية خلال يوم الـ22 من يوم 1990 .