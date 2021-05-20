شكرا لبحثكم عن خبر تضمنت فرض عقوبات على قيادات حوثية.. أول تعليق لـ” الحوثيين” على تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناطق الرسمي باسم مليشيا الحوثي، وعضو وفدها للمفاوضات محمد عبدالسلام، اليوم الخميس، إن " ‏أي دعوة للسلام لا نعتبرها جادة ما لم تتضمن رفع الحصار كليا"؛ في أول رسمي على تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ.

وزعم عبدالسلام في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، تابعها " المشهد اليمني "، "أنه لم يلحظ بعد أي جدية لوقف الحرب".

وأدعى بأن "الدعوات الصادرة من بعض الجهات الدولية في هذا الشأن تقدم تصورا انتقائيا عن السلام بمنحه لدول التحالف العربي ومنعه عن اليمن، فيما السلام للجميع أو لا سلام"؛ حد تعبيره.

يأتي ذلك بعد تهديدات نارية للمليشيا الحوثية وجهها المبعوث الأمريكي، اليوم، بشأن مارب.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن الوضع الإنساني في اليمن يضع المدنيين هناك أمام مخاطر كبيرة متهما المليشيا بتعريض أكثر من مليون يمني للخطر في مأرب. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 2 من قادة الحوثيين لدورهما في معركة مأرب.

وأضاف المبعوث الأميركي في تصريحاته "نلاحظ الدعم الإيراني للحوثيين من حيث التدريب والتسليح.. كما أننا لم نرصد أي مشاركة إيرانية إيجابية بشأن إنهاء الصراع في اليمن".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق أن الحل الدائم في اليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثيين على مأرب.

و ذكرت الخارجية الأمريكية بأن المبعوثين الأمميين مارتن غريفثس والأمريكي تيم ليندركينغ ومجلس الأمن مجمعون على أن الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات مأرب.