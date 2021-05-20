شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تقرر حظر اليمنيين 14 يوما في شرورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فرضت السلطات السعودية إجراءات جديدة على المغتربين اليمنيين القادمين من اليمن. وتضمنت الإجراءات فرض حظر لمدة 14 يوم داخل مدينة شرورة السعودية. وقال مغتربون يمنيون لصحيفة "عدن الغد" انهم اجبروا على البقاء في فندق بمدينة شرورة السعودية لمدة 14 يوم. واكدوا ان هذه الإجراءات غير منصفة خصوصا انه يسمح لهم بمخالطة الناس في شرورة . ودعوا السلطات السعودية للتراجع عن هذا القرار خصوصا ان غالبية المغتربين يعودون من اليمن في ظل ظروف مادية صعبة.

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