شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يكشف سبب عدم اقالة مجيب الشعبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الزميل الصحفي عبدالرحمن انيس عن سبب عدم اقالة مدير كهرباء عدن مجيب الشعبي. وقال عبدالرحمن انيس في منشور له على صفحته بالفيسبوك : (( شلوها مني وسيبكم من ( بعض ) المناضلين اللي يبيعوا لكم الوهم: سبب واحد يمنع محافظ عدن من اقالة مجيب الشعبي )) . واضاف: (( المحافظ ووزير الكهرباء وكل المسؤولين عن ملف الكهرباء بعدن عارفين ايش هي المشكلة ، وهي ببساطة: مافيش توليد كافي ولا محطات ، ولما ينقص الديزل ينقص التوليد اللي هو اساسا ما يكفي حتى لو في ديزل )). واضاف : (( عشان كذا خايفين يقيلوا مجيب والوضع يستمر بالتدهور ويكونوا هم بالصورة ، فيقولوا خليها فوق مجيب احسن وخليه شماعة وحجر نصع )).

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