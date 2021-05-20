شكرا لبحثكم عن خبر صدور قرار تعيين جديد بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فضل الجونة :

أصدر المهندس نعمان شاهر علي مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن القرار الإداري رقم ( 9 ) لسنة 2021م استناداً إلى اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة، وبناء على ترشيح من السلطة المحلية في مديرية دار سعد ، يكلف الاخ/ حميد محمد عبيد قريشي مديرا لادارة الشباب والرياضة بمديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى اي تعيين سابق، وعلى الجهات المعنية العمل بموجبه.

تجدر الاشارة الى ان الكابتن حميد قريشي هو احد نجوم الكرة السابقين ولعب لنادي الشرطة والمنتخب الوطني لكرة القدم في حقبة زمنية جميلة، وبعد اعتزاله الكرة اتجه الى مجال التدريب وخاض تجارب عديدة مع كثير من الاندية اليمنية، وهو من المدربين المثابرين والنشيطين الذي يعملوا بصمت وجهد طيب، ويحظى باحترام وتقدير الكثير ويمتلك الروح الطيبة والاخلاق العالية.