شكرا لبحثكم عن خبر إحباط تسلل باتجاه وادي فضحة بمديرية الملاجم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وذكر قائد اللواء 153 مشاة العميد عبدالرحيم العقيلي أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت مساء أمس، التسلل باتجاه وادي فضحة بمديرية الملاجم، بهدف تحقيق أي تقدم ميداني في الجبهة.

وأكد أن أبطال الجيش، كانوا لهم بالمرصاد، وأفشلوا تلك المحاولة، وأجبروا عناصر المليشيا على الفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

ولفت قائد اللواء 153مشاة إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية أصبحت اليوم تعيش رمقها الأخير نتيجة الضربات الموجعة التي تتلقاها يوميا سواء في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء أو غيرها من جبهات القتال، مشيدا بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية، المساندة لقوات الجيش في مختلف الجبهات.

كما أكد أن هدف أبطال الجيش المرابطين في مديريتي نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء هو تحرير كامل تراب الوطن، واستعادة العاصمة صنعاء من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.