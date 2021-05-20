شكرا لبحثكم عن خبر الموت يغيّب الفنان سمير غانم، قبل قليل عن عمر ناهز 84 عامًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غيّب الموت الفنان سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. وأعلن الكاتب والمنتج أحمد الإبياري عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "مع السلامة يا سمير".

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