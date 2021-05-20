شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. قتال متلاحم من النقط صفر في حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الخميس بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة .



وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات بدأت في ساعات الفجر الأولى اليوم الخميس واستمرت حتى طلوع الشمس في جبهات عبس شمالي محافظة حجة.

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وأوضح أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة بني حسن بمديرية عبس غرب المحافظة.



وأكد أن أبطال الجيش الوطني أجبروا عناصر المليشيا على التراجع والفرار بعد مقتل 20 عنصرا وتكبّدها خسائر كبيرة في العتاد .



وأضاف المصدر أن طيران التحالف دمر طقمين حوثيين ومدفعا للمليشيا.. مشيرا إلى أن الاشتباكات كانت في بعض مواقعها من النقطة صفر