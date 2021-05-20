شكرا لبحثكم عن خبر زعيم خلية الحوثي في مأرب يعترف ويكشف أسماء شخصيات كبيرة وعدته بمكافآت مغرية لتنفيذ المخطط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بثت قناة "اليمن" الحكومية، اعترافات مسجلة لزعيم الخلية المضبوطة المدعو "مشير محمد القحطاني"، كشف فيها عن المهمة التي كلفتهم بها الجماعة المدعومة من إيران في صنعاء، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار محافظة مأرب وإجبار الناس على النزوح منها.

وأوضح زعيم الخلية، أنه تم تجنيده من قبل محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين "علي محمد طعيمان"، ومدير أمنها المعين من الجماعة والمقيم في صنعاء، وتدريبه على زرع وضبط العبوات الناسفة للانفجار وتفجيرها بعد زرعها في الخط الدولي الرابط بين مأرب والعبر.

وأكد أنه وعد بمكافآت مالية كبيرة، من قبل الحوثيين، إضافة إلى منحة سيارة وأموال للمتاجرة في السيارات كغطاء لتنفيذ الخلية لمهمتها الإرهابية في زرع وتفجير العبوات الناسفة.

وعرض التسجيل نماذج من العبوات الناسفة المصنوعة يدوياً والمثبتة داخل دبات بلاستيكية، وأجهزة هواتف وشرائح تستخدم في عملية التفجير عن بعد.

كما أقر زعيم الخلية الحوثية، بتلقيه تدريبات على عبوات ناسفة مموهة بأشكال حجارة وعبوات خاصة بالأغذية المعلبة.

بدورها أشادت الحكومة الشرعية اليوم الخميس بالعملية النوعية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب وتمكنت خلالها من إحباط مخطط حوثي خطير في المدينة.

‏

وقالت الحكومة :"نبارك الإنجاز النوعي الذي حققته الأجهزة الأمنية بإحباطها مخطط إرهابي يستهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب،بعد ضبطها عدد من أفراد خلية إرهابية تابعة لمليشيا الحوثي أثناء قيامهم بزرع عبوات ناسفةفي الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافري".

‏وأكدت الحكومة أن "هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين في الطرق الرئيسية بشكل عشوائي لا تختلف عن ممارسات التنظيمات الإرهابية، وباقي المليشيات الطائفية التابعة للحرس الثوري في المنطقة، وتؤكد مساعي مليشيا الحوثي المدعومة من إيران الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين".

‏

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لليمن إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية التزاما بمسئولياتهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وإدراج مليشيا الحوثي وقياداتها ضمن قوائم الارهاب الدولية، والعمل على تقديمهم للمحاسبة".