الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره اللبناني بمناسبة العيد الوطني 22 مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من نظيره اللبناني العماد ميشال عون، بمناسبة العيد الوطني الــ 31 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وقال الرئيس اللبناني في البرقية "أتقدم باسمي وباسم الشعب اللبناني الى فخامتكم، بأصدق المشاعر القلبية بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، متمنيا لكم موفور الصحة والخير، والسعادة وللجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق السلام والأمن والاستقرار".

وواضاف" اغتنم هذه المناسبة للتأكيد، مجددا على عمق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين وعلى حرصنا، على الدفعة بها نحو المزيد من التطور والإزدهار".