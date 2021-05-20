شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد السعودي بمناسبة العيد الوطني 22 مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى الـ 31 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وقال ولي العهد في البرقية "يسرني بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلدكم، ان أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار، ولفخامتكم تحياتي وتقديري".