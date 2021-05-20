شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة العيد الوطني 22 مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الـ 31 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وقال خادم الحرمين الشريفين في البرقية" يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلدكم، ان نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار، ولفخامتكم تحياتنا وتقديرنا".