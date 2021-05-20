أمين العاصمة يتفقد المواقع الأمامية في جبهة الكسارة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد أمين العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل ومعه قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء احمد حسان جبران المواقع الأمامية في جبهة الكسارة بمأرب.



ونقل اللواء جميل للأبطال المرابطين في جبهات الكرامة والشرف تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشيدا بالبطولات التي يسطرها ابناء الجيش الوطني والمقاومة في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية .

وأكد أمين العاصمة أن هذه التضحيات هي مصدر عز وفخر لليمنيين الأحرار .. منوهاً بالمعنويات العالية التي لمسها لدى أبطال الجيش والمقاومة الشعبية والتي بها ستستعيد الجمهورية ألقها وستعود مؤسسات الدولة ويسود النظام والقانون في يمن اتحادي جديد يتساوى جميع ابناؤه في الحقوق والواجبات .

ودعا أمين العاصمة الآباء والأمهات في مناطق سيطرة الحوثي الى المحافظة على ابنائهم وعدم تركهم لمليشيا الموت والدمار الحوثية تلقي بهم في محارق حربها على إخوانهم من أبناء اليمن في سبيل العنصرية والكهنوت وخدمة ملالي قم في ايران.