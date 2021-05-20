وزارة الصحة تستأنف فعاليات التحصين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تستانف وزارة الصحة العامة والسكان، الاثنين المقبل، فعاليات التحصين ضد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " أن ثمانية مراكز رئيسية للتحصين الروتيني للوقاية من كوفيد-19 ستباشر عملها في مديريات العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الاثنين المقبل، وسيتم تخصيص مراكز للتحصين في كل محافظة".

واضاف الدكتور الوليدي "أن قرارات وزارية قد صدرت تقضي باستثناء كل من لم ياخذ جرعات اللقاح من المشاركة في اي من الدورات اوالندوات وورش العمل والحملات تنظمها وزارة الصحة او شركائها"..لافتاً إلى أن تأشيرات الحج العمرة للأراضي المقدسة هي الأخرى ستربط بالحصول على اللقاح..داعياً الفئات المستهدفة في هذه المرحلة الى اخذ جرعة اللقاح الوقائية من فيروس كورونا..مؤكداً سلامة ومأمونية اللقاح.