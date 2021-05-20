رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الخارجية المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، وزير الخارجية المصري سامح شكري.



وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية، وسبل تعزيز الدعم المصري لليمن في كافة المجالات.

وخلال اللقاء عبّر رئيس مجلس الشورى عن تقديره لدعم مصر المُستمر لليمن، وللجالية اليمنية المقيمة في مصر، فضلًا عن تطلع بلاده لتعزيز مُختلف أُطر التعاون الثنائي، لاسيما في إطار المجالات ذات الأولوية للجانب اليمني.

من جانبه اكد الوزير المصري، موقف بلاده الثابت تجاه الأزمة اليمنية، باعتبار أن اليمن يُعدُّ أحد ركائز الأمن القومي العربي، مع التشديد على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة وصولًا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها، وعلى نحو يفضي إلى وضع حد للتدخلات السلبية في الساحة اليمنية، ويضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويصون مقدرات الشعب اليمني.

وجدد شكري الترحيب بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، والتأكيد على ضرورة التفاف كافة الأطراف اليمنية حول المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

حضر اللقاء سفير اليمن لدي مصر الدكتور محمد مارم .