وزير الخارجية يبحث مع المبعوث السويدي الجهود المبذولة لتحقيق السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث السويدي الخاص الى اليمن بيتر سيمنبي، التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.



وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها السويد للمساهمة في حل الازمة..مؤكدا أن وقف الحرب واحلال السلام هو الهدف المشترك للحكومة والمجتمع الدولي.

وتطرق بن مبارك، الى العدوان الحوثي المستمر على مارب التي تضم ملايين النازحين.. لافتا الى أهمية توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الحوثي على المحافظة.

ونوه بن مبارك، الى أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي صافر وإلزام مليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني الاممي بالوصول للخزان لتقييم حالته..لافتا الى الخطر البيئي والإنساني الذي يشكله الخزان على اليمن والمنطقة والتعامل غير المسؤول لمليشيا الحوثي مع هذه القضية.

من جانبه أكد المبعوث السويدي، وقوف بلاده الى جانب اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الازمة واحلال السلام..مجدداً دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.