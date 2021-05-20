وزير الخارجية يناقش مع مركز الحوار الإنساني تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع وفد مركز الحوار الإنساني برئاسة رومين غراندجين، تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية وجهود عملية السلام في ضوء المبادرات الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإحلال السلام.



وأشار وزير الخارجية، إلى التزام الحكومة بمسار السلام ودعمها للجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سلمي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث الاساسية المتفق عليها..منوهاً الى أن ممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب وتعنتها وفق أجندة النظام الايراني تعد المعرقل الحقيقي لتحقيق السلام وعودة الامن والاستقرار.

ورحب بن مبارك، بالدور الذي يقوم به مركز الحوار الإنساني في المساهمة بصناعة السلام من خلال تشجيع وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة..معرباً عن تقديره ودعمه للجهود التي يبذلها المركز في هذا الصدد.

بدوره، أكد رئيس وفد مركز الحوار الانساني، عن دعمهم لليمن ولكل ما من شأنه تحقيق السلام وعودة الامن والاستقرار في اليمن.