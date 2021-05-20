بلادنا تشارك في أعمال مؤتمر اليونيسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال مؤتمر اليونيسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD) الذي تنظمه منظمة اليونسكو بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعليم والبحوث واللجنة الوطنية الألمانية لليونيسكو .



وقال وزير التربية والتعليم طارق العكبري في الكلمة التي القاها في المؤتمر" أن هذه الفعاليات والمؤتمرات تعد فرصة لنتبادل الافكار التي تهم العملية التعليمية، وإمكانية الاستفادة من التجارب والخبرات، كما أنها فرصة لعرض التحديات التي تواجهنا في اليمن".

واضاف" لا تزال الحرب في بلادنا والتي تصاعدت وتيرتها منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة تترك أثارا سلبية على التعليم بشكل عام وعلى تعليم الأطفال بشكل خاص"..مشيراً إلى أن شريحة الأطفال هي الفئة الأكثر تضرراَ من هذه الحرب، حيث يواجهون خطر التعرض لمصاعب اجتماعية واقتصادية والانجرار إلى العنف والتجنيد الاجباري من قبل المليشيات الحوثية والزج بهم في اتون النزاعات.

واستعرض الوزير العكبري، التحديات التي تواجه التعليم وأثر الحرب عليها، على الرغم من المكاسب التي تحققت على صعيد الإلتحاق بالمدرسة في العقد الماضي..مؤكداً حرص وزارة التربية والتعليم على بذل كل الجهود لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والتعليم من أجل التنمية المستدامة في إطار الخطط والانشطة والمؤامة.

ونوه العكبري، أن وزارة التربية والتعليم نجحت في الحفاظ بأن تظل المدارس مفتوحة، رغم كل الظروف، وتوفير خدمة التعليم في حدها الأدنى بدعم من شركاء التعليم.