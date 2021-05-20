متحف المكلا ينظم يوماً مفتوحاً بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم متحف المكلا بمحافظة حضرموت، اليوم، (يوماً مفتوحاً) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والذي يصادف الـ 18 مايو من كل عام .



وفي الفعالية التي حضرها مديرا مكتبي الثقافة والسياحة بساحل حضرموت ماهر بن صالح وسعيد الشعملي، أوضح مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض أحمد باكرموم، ان مناسبة اليوم العالمي للمتاحف تحتفل به جميع المتاحف بالعالم..مشيراً الى ان ما يميز متحف المكلا انه يحتفل لأول مرة بفعالية اليوم المفتوح تزامنا مع إعادة ترميم المتحف على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة.

ولفت الى ان اليوم المفتوح يتضمن افتتاح قاعة جديدة تشمل مقتنيات حفريات مقبرة المشهد بوادي دوعن التي تم اكتشافها مؤخرا ويعود عمرها قرابة 2500 سنة الى جانب مقتنيات مهداة بحيث تكون نواه لقاعة العادات والتقاليد ومعرض صور للمصور احمد باجنيد..داعيا المواطنين والمهتمين بالتاريخ والثقافة زيارة المتحف والتعرف على ما يحتويه من تاريخ حضرموت الكبير.