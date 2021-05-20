فرقة الزاهر للمسرح الكوميدي تحيي حفلا فرائحيا في شحير بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

الخليج 365 - شحير

واصلت فرقة الزاهر للمسرح الكوميدي بمديرية غيل باوزير بنجومها، مسيرة التألق والابداع في حفل (فرحة العيد) للمرة الثانية على التوالي في حديقة وناسة في مدينة شحير يوم الأربعاء.



كما تناولت فرقة الزاهر معاناة المواطن مع انطفاء الكهرباء في اسكتش جديد بعنوان (متى باتحسون بنا؟) ثم يليه منلوج جديد بعنوان: (ساعتين تطفي ساعتين) بصوت الفنان سعيد خنبش، من كلمات الشاعر محمد العطيشي.

وقدم نجوم فرقة الزاهر مسرحية جديدة ورائعة بعنوان: (شي مايخطر على البال) مسرحية اجتماعية نالت استحسان الحاضرات من النساء والأطفال وسط الضحك تارة والدراما تارة والضحكات والرسائل الهادفة التي قدمها نجوم فرقة الزاهر.

وتخلل الحفل أغنية (ياويلكن ياحريم) من أداء الفنان خنبش والعديد من الفقرات المميزة والمسابقات الرائعة للأطفال التي قدمها كلا من الاعلامي عبدالله الحوري رئيس فرقة الزاهر وأديب الحضرمي إداري فرقة الزاهر