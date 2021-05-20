مدير الأمن والشرطة يناقش ترتيبات انعقاد اللقاء النصفي  للوحدات الأمنية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

ناقش مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة، العميد مفتي سهيل صموده، مع مساعديه ومديري الإدارات المعنية الترتيبات والاستعدادات التي تجري حاليا تحضيراً لعقد الاجتماع القيادي نصف السنوي لقادة الوحدات الأمنية ومدراء فروع المصالح و المديريات و الإدارات بأمن المحافظة والذي سينعقد خلال الأيام القادمة.



وأكد مدير عام الأمن على أهمية الإعداد والتحضير الجديدين للقاء ومضاعفة الجهود في عملية الإسراع والانتهاء من الترتيبات بأسرع وقت ممكن تمهيدا لعقد اللقاء، لافتاً إلى الأهمية التي يكتسبها هذا اللقاء وما تمثله التوصيات التي سيخرج بها في مستوى الأداء الأمني بالمحافظة.

وسيقف الاجتماع نصف السنوي على أهم الإنجازات الأمنية المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م، ووضع الخطط للنصف الثاني ، كما سيناقش الاجتماع طبيعة التحديات التي واجهت العمل الأمني خلال الفترة الماضية والوقوف عليها للاستفادة منها خلال النصف الثاني لهذا العام