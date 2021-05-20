ضبط كمية من دقيق المعونات في أحد مخابز الشيخ عثمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

الخليج 365 - عدن

ضبطت السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان، بإشراف مباشر من مدير عام المديرية، الدكتور وسام معاوية، وبمعية عمر عباد مسؤول الرقابة في مكتب الصناعة والتجارة بعدن ، وعلي العيسائي مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية؛ كمية كبيرة من دقيق المعونات في مخبز الشهباء بالممدارة.



وتمت هذه الخطوة من قبل السلطة المحلية بالمديرية للحد من تلاعب تجار السوق السوداء والسماسرة بدقيق المعونات المجانية والمخصصة للمواطنين فقط، والتي تباع بطرق غير قانونية للمخابز والافران .

هذا وتقدر الكمية المضبوطة والمصادرة في مخزن المخبز بأكثر من 1000 كيس ، على أن تتخذ السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالمديرية الإجراءات القانونية بحق المخبز وآلية توزيع الدقيق المصادر .

رافق النزول ، عمر عباد مسؤول الرقابة في مكتب الصناعة والتجارة بعدن ،علي العيسائي مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية ،ومن اللجان المجتمعية بالمديرية صالح الناخبي والحريري .