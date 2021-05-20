وزارة الخدمة المدنية تعلن الأحد المقبل إجازة رسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

الخليج 365 - عدن

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الأحد القادم، إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة العيد الوطني الـ (31) للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو .



وذكرت الوزارة في بيان تلقى كريتر سكاي على نسخه منه جاء فيه : أنه استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية فإن ذكرى 22 مايو إجازة رسمية وكونه يصادف يوم اجازة فإنه يعوض باليوم التالي الأحد 23 مايو 2021م .

وعبرت الوزارة بهذه المناسبة عن أسمى ايات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وكافة ابناء الشعب اليمني