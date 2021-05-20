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تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس ، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة اليوم الخميس.

 

 

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

 

 

لا توجد حالات جديدة لهذا اليوم

 

11 حالة تعافٍ جديدة لهذا اليوم بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل موزعة على المديريات كالتالي :

 

3 حالات من مديرية غيل باوزير

حالة من مديرية دوعن

حالة من مديرية المكلا

حالة من مديرية الشحر

حالة من مديرية بروم ميفع

حالة من مديرية غيل بن يمين

حالة من مديرية الديس الشرقية

حالة من مديرية ارياف المكلا

حالة من مديرية يبعث

 

 

الحالات النشطة 304 حالة نشطة

 

302 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

 

الوضع الصحي في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض:

 

حالتين تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة جميعها حالات مؤكدة

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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