تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة اليوم الخميس.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

لا توجد حالات جديدة لهذا اليوم

11 حالة تعافٍ جديدة لهذا اليوم بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل موزعة على المديريات كالتالي :

3 حالات من مديرية غيل باوزير

حالة من مديرية دوعن

حالة من مديرية المكلا

حالة من مديرية الشحر

حالة من مديرية بروم ميفع

حالة من مديرية غيل بن يمين

حالة من مديرية الديس الشرقية

حالة من مديرية ارياف المكلا

حالة من مديرية يبعث

الحالات النشطة 304 حالة نشطة

302 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

الوضع الصحي في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض:

حالتين تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة جميعها حالات مؤكدة