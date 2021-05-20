ما الذي قاله محافظ عدن لقيادي في الانتقالي عن معاناة عدن مع الكهرباء؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

الخليج 365 - عدن

صرح رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي بأوروبا أحمد عمر بن فريد، عن ما قاله محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس عن معاناة أهالي مع الكهرباء .



وبحسب ما جاء على لسان أحمد عمر بن فريد عبر تغريدة له، فإنه كان له تواصل صباح اليوم الأربعاء مع المحافظ لملس، تحدثوا فيها عن معاناة الأهالي مع الكهرباء .

وقال بن فريد :"تحدثت مع سيادة المحافظ قبل قليل وأشهد بالله أنه وفي لعدن وأهلها وأنه على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه وأنه يعلم مشكلة الكهرباء وتعقيداتها والأهم من ذلك إن لديه الحلول الجذرية بعون الله".

واختتم بن فريد تغريدته بالقول :"لن ادخل في تفاصيل اكثر حاليا".